Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 13 августа 2025Забота о себе

Мужчины и женщины обсудили самые нелепые объяснения отказа выходить на работу

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Мужчины и женщины перечислили объяснения отказа выходить на работу, которые они считают самыми нелепыми. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей рассказал, что раньше руководил небольшой командой в службе технической поддержки. Однажды утром его самый пунктуальный и надежный сотрудник не появился. Через два часа после начала смены он позвонил и сказал, что на его крыльце уже три часа спит огромный лось.

Я молчал, пытаясь понять, не хитроумная ли это шутка. Попросил его держать меня в курсе. Час спустя он прислал мне фотографию из окна второго этажа своего дома. Там, величественный и дурацкий, был взрослый лось, свернувшийся калачиком и крепко спящий на крыльце, словно гигантская собака с рогами

InnerObligation2676пользователь Reddit

Также многие сотрудники ссылались на последствия вечеринок и употребления запрещенных препаратов.

Позвонил коллега и сказал нашему боссу, что не может прийти, потому что у него сильно опухла мошонка от употребления наркотиков и мастурбации в течение восьми часов

Deekerпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Иногда я сама не верю, что это было правдой» Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
26 сентября 2019
«Я была в шоке, когда меня уволили» Люди по всему миру лишаются работы за посты в соцсетях. Как не попасть в их число?
«Я была в шоке, когда меня уволили»Люди по всему миру лишаются работы за посты в соцсетях. Как не попасть в их число?
26 декабря 2022

Одна из пользовательниц вспомнила о самом абсурдном случае в своей практике.

Когда я работала в розничной торговле, одна девушка не явилась утром. Мы позвонили ей, и она сказала: «Я забыла, что я у вас работаю». Она имела в виду, что забыла о работе в нашем магазине, а не о том, что работала в тот день. Это было самое безумное оправдание, которое я когда-либо слышала. Она не проработала с нами и трех недель. Я просто «забыла» о ней навсегда, потому что она так и не вернулась

Just-why-2715пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети перечислили самые, на их взгляд, негигиеничные и при этом распространенные привычки. Многие пожаловались на негигиеничность бутылок с соусами, которые стоят на столах в кафе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    Под окнами российской многоэтажки нашли мертвым новорожденного ребенка девятиклассницы

    В России собрались обанкротить Volkswagen

    Украинские пограничники достали уклонистов из гидроцилиндров грузовика

    Тимати заинтересовался льготами для многодетных отцов

    Кредиты наличными оказались особенно популярны у одной категории россиян

    Россиян предупредили о пеплопаде

    Дибров высказался о женской измене на фоне новостей о разводе

    Туристов предупредили о новой схеме мошенничества на Бали

    Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости