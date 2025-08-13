На Украине обратили внимание на странное поведение Зеленского в Берлине

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обратил внимание на странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Берлине.

На видеозаписи, которую опубликовал депутат, украинский лидер выглядит усталым, у него бегают глаза и подергиваются губы. «Полностью здоровый человек», — иронически прокомментировал кадры Дмитрук.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины Александр Дубинский и Артем Дмитрук обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой прописать в договоре по Украине остановку мобилизации, прекращение политических репрессий и гонений на Украинскую православную церковь.