Набиуллина ответила на вопрос о необходимости брать ипотеку при высоких ставках

Набиуллина: Решение об ипотеке при высокой ставке нужно принимать индивидуально

Решение о покупке жилья в ипотеку при текущих рыночных условиях нужно принимать индивидуально. На вопрос, стоит ли брать займ при действующих высоких ставках, ответила глава Центрального Банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, универсального совета для россиян у нее нет.

«Ситуации у людей разные. Потребность в ипотеке возникает, если есть необходимость улучшить жилищные условия, если есть необходимый первоначальный взнос и остается сумма, которую люди могут позволить даже при высоких ставках», — пояснила она.

По словам Набиуллиной, люди, помимо вложения в недвижимость, рассматривают также и депозиты, и вложения на фондовом рынке. Несмотря на снижение ключевой ставки, депозиты еще долгое время останутся привлекательным способом сберечь деньги, так как смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) регулятор планирует постепенно, по мере снижения инфляции. ЦБ будет исходить из того, что ставки по ним будут оставаться выше инфляции, и позволят сберечь доход граждан, подчеркнула она.

Как ранее отметил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов, рыночная ипотека станет доступна российским семьям со средним доходом, если ключевая ставка ЦБ России окажется на уровне в 7-9 процентов, то есть примерно вдвое ниже, чем сейчас. В этом случае ставки по ипотеке будут на уровне 10-12 процентов.