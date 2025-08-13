Спорт
10:34, 13 августа 2025Спорт

Назван брутальный метод набора массы

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Легенда бодибилдинга Чарльз Поликвин разработал брутальный метод для набора массы. Его описывает Men Today.

Суть метода Поликвина — последовательное выполнение упражнений с разным количеством повторений: 6 тяжелых для силы, 12 средних для гипертрофии и 25 легких для метаболического стресса, с минимальными перерывами между подходами. Такая система позволяет достичь значительного мышечного роста и повысить общую выносливость.

Программа рассчитана на четыре дня тренировок с разделением по группам мышц и состоит из трех-семи подходов с разной интенсивностью и повторениями. Метод подходит атлетам среднего и продвинутого уровня, стремящимся преодолеть плато в тренировках.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.

