Названа дата начала испытаний крейсера «Адмирал Нахимов»

ТАРК «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в августе-сентябре

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» готовится к испытаниям в море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, сейчас идет проверка всех систем, агрегатов и оборудования, а также формируется сдаточная команда. Испытания крейсера запланированы на август-сентябрь текущего года, уточнил собеседник агентства.

Ранее американское издание 19FortyFive писало, что «Адмирал Нахимов» сможет усилить противовоздушную оборону на море после возвращения в строй. Корабль несет зенитную ракетную систему С-300Ф, которая является корабельным вариантом С-300П. Наличие этого комплекса даст возможность ВМФ России противостоять баллистическим ракетам и другим сложным целям.