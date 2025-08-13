Названа лучшая диета для снижения риска развития нескольких видов рака

Онколог Ивашков: Зеленый чай снижает риск развития рака на 10 процентов

Правильное питание снижает риск развития некоторых видов онкологических заболеваний на 10-30 процентов, заявил онколог Владимир Ивашков. Какой диеты лучше придерживаться для профилактики рака груди и кишечника, он рассказал в своем Telegram-канале.

Оптимальной диетой для снижения вероятности развития рака Ивашков назвал средиземноморскую систему питания, которая включает в себя жирную рыбу, такую как лосось и скумбрия, оливковое масло, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. «Чеснок, куркума и зеленый чай — не панацея, но полезны. Зеленый чай снижает риск рака на 5-10 процентов при регулярном употреблении», — пояснил он.

В то же время специалист рекомендовал снизить потребление красного мяса, которое повышает риск развития рака кишечника, и отказаться от алкоголя. Он подчеркнул, что даже один бокал вина в день увеличивает вероятность возникновения злокачественных новообразований груди. Также Ивашков предложил исключить из рациона сахар и фастфуд, регулярно заниматься физическими упражнениями и бросить курить.

