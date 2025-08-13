Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:53, 13 августа 2025Наука и техника

Названо навредившее танкостроению решение Хрущева

ВНИИтрансмаш: Запрет Хрущева на тяжелые танки отбросил развитие танкостроения
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Никита Хрущёв (в центре)

Никита Хрущёв (в центре). Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Запрет на работы по тяжелым танкам, инициированный Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, замедлил развитие танкостроения в Советском Союзе. Решение, навредившее отрасли, назвал научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения (ВНИИтрансмаш) Дмитрий Игнатов в беседе с RT.

Он напомнил, что в 1960-е годы в СССР прекратили работы над перспективным тяжелым танком Объект 279 по решению правительства. Конструкторы успели собрать первый опытный образец необычной машины, которая прошла заводские испытания.

В ходе демонстрации тяжелых машин на полигоне Капустин Яр 22 июля 1960 года Хрущев раскритиковал тяжелые танки и запретил принимать на вооружение гусеничные машины весом более 37 тонн. Тогда считалось, что тяжелые танки не могли значительно превзойти средние по защищенности и огневой мощи в заданных пределах массы. «Как это часто бывает, политическое решение, принятое без учета всех тенденций и перспектив развития данного вида техники, оказалось ошибочным и, возможно, отбросило развитие танкостроения назад», — сказал Игнатов.

Материалы по теме:
В СССР создали единственный в мире ракетный танк. Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
В СССР создали единственный в мире ракетный танк.Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
10 октября 2024
Танк Т-80: производство и боевое применение. В чем его превосходство над дизельными танками
Танк Т-80: производство и боевое применение.В чем его превосходство над дизельными танками
13 декабря 2024

Он подчеркнул, что Т-64, Т-72 и Т-80, которые создавали в концепции основного танка, в ходе модернизации превысили массу 45 тонн.

В мае 2024 года американское издание The National Interest писало, что советский и российский танк Объект 195, также известный как Т-95, мог получить орудие калибра 152 миллиметра и необитаемую башню.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Звезда «Универа» пожаловалась на кризис среднего возраста

    Трамп назвал Санкт-Петербург Ленинградом

    Россиянин поделился нюдсами счастливой экс-жены с чатом на 300 участников

    Жителей одного российского региона предупредили об опасности

    Многодетный россиянин раскрыл подробности о первых днях вторжения ВСУ в Курскую область

    Россиянам разъяснили порядок действий после включения в электронный реестр повесток

    Названо навредившее танкостроению решение Хрущева

    Избившая ребенка воспитательница российского детсада попала под следствие

    Женщины с Кавказа массово разрезали щеки ради ямочек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости