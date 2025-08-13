Экономика
20:26, 13 августа 2025Экономика

Названо условие привлекательности вторичного жилья перед новостройкой

Полина Луханина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ипотека на вторичное жилье может быть выгоднее новостройки в случае, если она более чем на 30-50 процентов дешевле квартиры в строящемся доме, заявила NEWS.ru замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

В других случаях ипотека невыгодна — платежи по кредиту будут либо выше, либо сопоставимы со стоимостью госпрограммы для семей. Риелтор при этом уверена, что чем больше срок кредитования, тем ниже должна быть стоимость жилья.

Если сравнивать приобретение новостройки по семейной ипотеке под шесть процентов и готового жилья под минимальную доступную ставку — 19,99 процента, то при сроке кредитования 30 лет цена квартиры на вторичном рынке должна быть ниже на 51 процент, при сроке кредитования 10 лет — на 34 процента, а при сроке кредитования 7 лет — уже на 27 процентов, подсчитала риелтор.

По ее словам, эти расчеты не учитывают того, что оформленную сейчас ипотеку можно в будущем рефинансировать по более низкой ставке, в этом случае дисконт может быть еще ниже.

При выборе между покупкой новостройки и вторички эксперт посоветовала принимать во внимание финансовые возможности покупателя, долю собственных и заемных средств, наличие собственного жилья и стоимость аренды временного, а также сроки кредитования, пояснила Решетникова.

В апреле-июне 2025 года ценовой разрыв между вторичным и первичным жильем в Центральной России достиг 80 процентов. В среднем по стране разница составляет 60 процентов.

