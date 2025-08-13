Наука и техника
17:26, 13 августа 2025

Названы особенности советского «титана Апокалипсиса»

«Уралвагонзавод»: «Танк Апокалипсиса» Объект 279 разработали для ядерной войны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Public Domain / Wikipedia

Советский тяжелый танк Объект 279, который разработали в конце 1950-х годов, шокировал мир своей конструкцией. Особенности «титана Апокалипсиса» назвал концерн «Уралвагонзавод» в Telegram.

«Это не просто машина, а это триумф инженеров ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы, корпус-"летающее крыло" — такого не строил никто! Шедевр, определивший лицо советской бронетехники», — говорится в публикации.

Концерн подчеркнул, что построенный в годы холодной войны Объект 279 спроектировали для выполнения задач в эпицентре ядерного удара. Танк получил гасящую ударную волну броню, которую называют технологическим прорывом.

При этом тяжелая машина с четырьмя гусеницами могла уверенно двигаться по бездорожью, болотам и грудам обломков.

Опытный образец танка Объект 279 построили в 1959 году. Машину весом 59,2 тонны вооружили нарезной пушкой М65 калибра 130 миллиметров и крупнокалиберным пулеметом. Корпус необычной формы позволил добиться рекордно малого заброневого объема, который составил 11,4 кубических метра. Машину можно увидеть в техническом центре парка «Патриот» в Кубинке.

В марте 2024 года американское издание The National Interest писало, что советский средний танк Т-55, который разработали в разгар холодной войны, обладал впечатляющей огневой мощью и защищенностью. Он стал первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной защиты.

