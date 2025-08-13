Нетаньяху призвал иранцев поднять восстание и пообещал взамен помочь с водой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал обращение к народу Ирана, в котором он призывает народ исламской республики поднять восстание. Ролик появился на официальном канале главы израильского правительства на YouTube.

В своем обращении Нетаньяху охарактеризовал иранцев как гордый народ, заявив, что лидеры республики якобы «навязали двенадцатидневную войну» населению. Политик взамен обещал разобраться с подачей воды, поскольку Иран, по его мнению, сейчас испытывает серьезные проблемы с водоснабжением.

«Мы перерабатываем 90 процентов сточных вод. Мы также лидируем в мире по опреснению. Мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы в Иране тоже было достаточно воды», — добавил Нетаньяху.

Кроме того, в рамках своего обращения премьер-министр Израиля призвал иранский народ к смелости, решительности, позволив себе «рисковать ради свободы и будущего». По его мнению, в случае, если в Тегеране сменится власть, то Иран ожидают быстрые перемены и «страна скоро станет свободной».

10 августа сообщалось, что в Тель-Авиве вспыхнули протесты. Поводом для акции стали планы Нетаньяху по оккупации территории Газы, где еще находятся израильские заложники. На улицы вышли тысячи протестующих, которые опасаются, что планируемая операция Нетаньяху станет смертным приговором для их близких.