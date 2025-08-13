Наука и техника
Неуязвимость советского «танка Апокалипсиса» объяснили

ВНИИтрансмаш: Форма корпуса танка Объект 279 делала его практически неуязвимым
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NumNine / Wikipedia

Советский тяжелый танк Объект 279, который называют «машиной Апокалипсиса» из-за необычной конструкции, был неуязвимым для противотанкового оружия НАТО. Решения, которые обеспечивали защищенность машины, объяснил научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения (ВНИИтрансмаш) Дмитрий Игнатов в беседе с RT.

Корпус машины был сварен из броневых элементов криволинейной формы, которые делали Объект 279 непохожим на другие танки.

«Такая форма делала корпус танка более рикошетным и существенно снижала вероятность пробития брони. Это решение советских конструкторов делало танк практически неуязвимым для современных на тот момент противотанковых средств НАТО, которые использовали более легкие и менее мощные калибры», — сказал Игнатов.

Он подчеркнул, что Объект 279 превосходил по защищенности все тяжелые танки своего времени. Толщина лобовой детали корпуса в нижней части составляла 265 миллиметров при угле наклона 45 градусов.

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что советский и российский Т-72, который разработали более 50 лет назад, остается одним из самых культовых и распространенных танков в мире.

