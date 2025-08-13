Обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода на юге России

Обломки беспилотника ВСУ упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась «Газель». Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Ранее обломки украинского дрона рухнули на крышу жилого 16-этажного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Глава региона Андрей Бочаров уточнил, что в настоящий момент началась эвакуация жителей дома, расположенного на улице Ополченской.