Культура
19:38, 13 августа 2025

Ольга Орлова рассказала об изменах

Певица Ольга Орлова призналась, что у нее в жизни были измены
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Орлова, известная по выступления в группе «Блестящие», призналась в том, что переживала измену. Об этом она рассказала подписчикам в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отвечая на вопросы своих поклонников, она подтвердила, что был момент, когда ей изменил партнер. Других деталей она не раскрыла, но уточнила, что этот вопрос оказался одним из самых популярных среди всех, которые она получила.

Также певица ответила на вопрос, был ли у нее секс втроем. Артистка ответила, что не было. По словам телеведущей, этим тоже интересуется большое количество ее подписчиков.

Известно, что Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия в 2021 году, а в феврале 2023 года артистка родила дочь. При этом, на момент родов ей было 45 лет. Крестной малышки стала близкая подруга и коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. От предыдущих отношений у Ольги есть сын Артем.

Ранее стало известно, что звезда музыкальной группы «Блестящие» Ольга Орлова призналась, что до сих пор хранит в телефоне номер своей подруги и коллеги Жанны Фриске.

