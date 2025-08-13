Экономика
Опасность пошлин Трампа для индийской экономики оценили

S&P Global: Тарифы Трампа не повлияют на экономический рост Индии
Кирилл Луцюк

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Тарифы президента США Дональда Трампа не окажут серьезного влияния на экономический рост Индии, поскольку эта страна не ориентирована исключительно на торговлю. Об этом заявил директор по суверенным рейтингам и рейтингам международных государственных финансов в S&P Global Ratings Йи-Фарн Пхуа. Его процитировало издание Economic Times.

Он, в частности, обратил внимание на то, что прогнозы, касающиеся кредитного рейтинга Индии, остаются позитивными. В прошлом году он вырос с BBB- до BBB, что объяснили уверенным экономическим ростом этого государства. В текущем финансовом году рост ВВП Индии составит 6,5 процента, что соответствует показателям предыдущего финансового года. Кроме того, Пхуа напомнил, что основные сегменты индийской экономики, такие как фармацевтика и бытовая электроника, экспортируемые в США, освобождены от пошлин.

Такие выводы резко противоречат результатам опроса, который провели эксперты Bank of Amirica. Он показал, что управляющие фондами на азиатском рынке ценных бумаг назвали Индию наименее предпочтительным вариантом. Ухудшение ситуации связывают как раз с тарифным давлением со стороны Вашингтона.

