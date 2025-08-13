Экономика
12:56, 13 августа 2025Экономика

Трамп обрушил инвестиционную привлекательность страны БРИКС

Bloomberg: Инвесторы назвали Индию наименее привлекательным рынком в Азии
Кирилл Луцюк

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Управляющие фондами на азиатском рынке ценных бумаг назвали Индию наименее предпочтительным вариантом, хотя три месяца назад все выглядело с точностью до наоборот. Это показал опрос, проведенный экспертами Bank of America. Их выводы процитировало Bloomberg.

Предполагается, что причиной данной динамики стало ухудшение американо-индийских отношений из-за тарифной политики главы Белого дома Дональда Трампа. При этом самые высокие оценки инвесторов получили Япония и Китай, занявшие первое и второе места соответственно. Такое изменение настроений стало еще одним свидетельством растущей обеспокоенности инвесторов в связи с решением Вашингтона взвинтить пошлины на индийский импорт в качестве наказания за отказ Нью-Дели прекратить закупки российской нефти.

В итоге мировые фонды решили вывести около четырех миллиардов долларов из индийских акций. А на прошлой неделе эти ценные бумаги показали худшую серию падений с начала пандемии COVID-19.

Между тем рост антиамериканских настроений в Индии стал угрожать доходам транснациональных компаний США. В этой стране БРИКС все громче звучат призывы к бойкоту продукции McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Apple и других в знак протеста против пошлин, которые ввели власти США.

