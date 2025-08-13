Опубликованы кадры первых минут после падения БПЛА на жилой дом в российском регионе

Появились кадры первых минут после падения БПЛА на дом в Славянске-на-Кубани

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На них видно, что на территории одного из частных домов лежат горящие обломки дрона. На другом ролике показано, как из дома, который пострадал от беспилотника, вышли жильцы. На место уже приехали сотрудники экстренных служб.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 13 августа. По данным Минобороны, над регионом перехватили 5 летательных аппаратов. Обломки одного из них упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.

Всего за ночь Украина выпустила по России почти пять десятков дронов. Помимо Краснодарского края, под удар попали Крым, Брянская, Волгоградская, Ростовская, Белгородская и Воронежская области.