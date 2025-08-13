Забота о себе
16:35, 13 августа 2025

Парам предложили спасающее отношения правило трех часов

Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Unsplash

Американская тиктокерша Рейчел Хиггинс предложила столкнувшимся с кризисом парам воспользоваться так называемым правилом трех часов. О якобы спасающем отношения лайфхаке написало издание The Guardian.

Хиггинс придумала правило, чтобы с пользой провести время, которое появляется у них с мужем между укладыванием маленьких детей спать и собственно сном. Первый час — «продуктивное время», когда пара убирается или занимается домашними делами.

Второй час, по словам Хиггинс, — это время без телефонов, «посвященное исключительно друг другу». Это могут быть настольные игры или совместный душ. «Все, что поможет вам пообщаться и почувствовать себя ближе друг к другу», — объяснила блогерша.

Третий час, продолжила автор лайфхака, можно посвятить чему угодно и заниматься этим, не осуждая выбор друг друга. Хиггинс назвала «правило трех часов» переломным моментом в отношениях с мужем, изменившим их семейную жизнь в лучшую сторону.

Популярная в TikTok блогерша Саффрон Мари попыталась найти любовь в приложении для знакомств и сделала неприятное открытие. Саффрон утверждает, что приложениями для знакомств следует пользоваться только «смеха ради», поскольку мужчины не относятся к ним серьезно.

