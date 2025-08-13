Пашинян не приедет на мероприятие ЕАЭС

Пашинян не приедет на заседание межправительственного совета ЕАЭС в Киргизии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Киргизии из-за краткосрочного отпуска. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян, передает Radar Armenia.

Его отпуск проходит с 12 по 15 августа, уточнила пресс-секретарь. Само заседание правительств стран-членов ЕАЭС пройдет 15 августа. На нем будут обсуждаться вопросы реализации скоординированной транспортной политики государств на 2024-2026 год.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян решил взять второй отпуск за год. Изначально он был запланирован с 28 июля по 15 августа, однако позже стало известно, что он прервал его для своей поездки в Вашингтон, где было подписано парафированное соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента США Дональда Трампа.

В апреле заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин описал закон о стремлении Армении в Европейский союз (ЕС) аналогией с двумя стульями. По словам дипломата, состоять одновременно в ЕС и ЕАЭС невозможно.