Производство пива в России упало

«Ъ»: В июле выпуск пива в России сократился на 4 процента в годовом выражении

По итогам июля производство напитков брожения в России составило 90,15 миллиона декалитров, что на 3,9 процента меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) пишет «Коммерсантъ».

В том числе пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса — самая популярная категория — потеряло четыре процента, а пивные напитки — 4,13 процента. Наибольший спад показало пиво крепче 8,6 градуса — минус 20,3 процента, до пяти тысяч декалитров.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский предположил, что на ситуацию повлияло холодное лето в регионах, где находятся крупнейшие города. Это объяснение подтверждают данные «Нильсен», которые свидетельствуют о сокращении сезонного спроса — помимо пива, снизились продажи кваса, питьевой воды и мороженого.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель также указал на общее охлаждение потребительского спроса на FMCG-рынке (товары повседневного спроса) и слишком частые дожди. Несколько жарких недель, по его словам, ситуацию улучшить не смогли.

Вместе с тем, отмечает Хавский, фундаментальным фактором мог стать рост цен на 17,6 процента в течение года. Он объяснил, что к такой ситуации привело повышение акцизов и ужесточение регулирования. В одной из крупных алкогольных компаний назвали рост акцизов основным фактором, влияющим на спрос и, соответственно, производство.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин отметил, что негативный тренд фиксируется не для всех категорий. Например, в июле вырос выпуск сидра и медовухи, но, полагает эксперт, вряд ли можно ожидать продолжения тенденции. По его словам, в последние годы под видом сидра выпускали напитки из смежных категорий, но теперь регулирующие органы усилили контроль, и производители переключились на выпуск алкогольных коктейлей.

На прошлой неделе РАТК сообщило, что за первые семь месяцев 2025 года производство водки в России сократилось на 9,1 процента, а коньяка — на 19,3 процента по сравнению с прошлым годом.