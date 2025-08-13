Ценности
18:17, 13 августа 2025Ценности

Покупатели обругали бренд Канье Уэста словами «унылые тряпки»

Мария Винар

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Бренд американского рэпера Канье Уэста Yeezy подвергся критике в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки.

Покупатели массово пожаловались на задержки заказов. На прошлой неделе музыкант анонсировал новую коллекцию одежды, однако в комментариях пользователи заявили, что уже восемь месяцев ожидают уведомлений о доставке предыдущей линии. «Не покупайте продукцию этого бренда. Я заказал несколько товаров еще в октябре 2024 года, но они так и не пришли», «Я заказал около шести вещей в первую же доставку, и мне прислали только одну год спустя», «Я все еще не получил свой заказ от 13 января», — рассказали они.

В то же время другие покупатели отметили низкое качество одежды Yeezy. «Сделай что-нибудь другое, а не эти унылые тряпки», «Это доказательство того, что многие готовы купить любую ерунду», «Никто не хочет это покупать», «Самая ужасная и скучная коллекция», — высказывались юзеры.

В марте сообщалось, что австралийский дизайнер Бьянка Цензори захотела выпустить прозрачные мужские шорты с деталью для гениталий.

