Полуголый образ популярный блогерши для пляжной вечеринки смутил подписчиков

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @marie.bombshell

Французская блогерша и модель Мэри (фамилия не называется), более известная по никнейму @marie.bombshell, показала полуголый образ для пляжной вечеринки и смутила пользователей соцсетей. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Популярная инфлюэсерша, чей блог насчитывает 191 тысячу подписчиков, предстала на размещенных кадрах в черном комбинезоне с вырезами, обнажающими ее правую ногу и ягодицу. Кроме того, она подобрала к своему наряду босоножки на шпильках, жемчужное ожерелье и клатч.

Поклонники, в свою очередь, оказались недовольны внешним видом автора ролика. «Какой смешной наряд», «Пожалуйста, перестаньте это нормализовывать», «Разве в женщине не должна оставаться загадка? Так грустно за вас», «Тебе не нужен этот безвкусный наряд, чтобы привлечь внимание», «Этот наряд подходит только стриптизершам», «У дизайнера закончилась ткань», — высказывались они в комментариях.

Ранее сообщалось, что американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий.

