Полуобнаженные женщины с большими карпами снялись для календаря

Вышел очередной выпуск календаря немецкой фирмы Carponizer, на страницах которого изображены полуобнаженные женщины с большими карпами. Об этом сообщает сайт Ostwestf4le.

Carponizer занимается продажей товаров для любителей рыбалки. Первый календарь фирмы, в котором фигурировали девушки и рыбы, увидел свет в 2014 году. Создатели календаря утверждают, что он пользуется популярностью у рыбаков и любителей рыбы.

Покупатели прошлых лет положительно отзывались о календаре. Одна из женщин рассказала, что регулярно дарит его мужу на Рождество, и календарь нравится им обоим. Другой владелец, живущий с соседями, отметил, что календарь висит у них на кухне и привлекает внимание гостей, которые регулярно спрашивают о «великолепных и пухлых карпах».

В прошлом календарь неоднократно критиковали защитники животных. По их мнению, карпы задыхаются, пока ведется съемка, и это жестоко по отношению к рыбам. В 2022 году представительница зоозащитной организации PETA Элиза Аллен заявила, что целевая аудитория таких календарей — социопаты.

