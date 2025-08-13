Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:38, 13 августа 2025Из жизни

Полуобнаженные женщины с большими карпами снялись для календаря

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: VladyslaV Travel photo / Shutterstock / Fotodom

Вышел очередной выпуск календаря немецкой фирмы Carponizer, на страницах которого изображены полуобнаженные женщины с большими карпами. Об этом сообщает сайт Ostwestf4le.

Carponizer занимается продажей товаров для любителей рыбалки. Первый календарь фирмы, в котором фигурировали девушки и рыбы, увидел свет в 2014 году. Создатели календаря утверждают, что он пользуется популярностью у рыбаков и любителей рыбы.

Покупатели прошлых лет положительно отзывались о календаре. Одна из женщин рассказала, что регулярно дарит его мужу на Рождество, и календарь нравится им обоим. Другой владелец, живущий с соседями, отметил, что календарь висит у них на кухне и привлекает внимание гостей, которые регулярно спрашивают о «великолепных и пухлых карпах».

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

В прошлом календарь неоднократно критиковали защитники животных. По их мнению, карпы задыхаются, пока ведется съемка, и это жестоко по отношению к рыбам. В 2022 году представительница зоозащитной организации PETA Элиза Аллен заявила, что целевая аудитория таких календарей — социопаты.

Ранее жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    В Китае спрогнозировали изменение расклада сил из-за российского «Буревестника»

    Полуобнаженные женщины с большими карпами снялись для календаря

    В США посмеялись над российским МиГ-29СМТ с дроном-перехватчиком

    Мошенники научились красть аккаунты на «Госуслугах» под новым предлогом

    Во Франции заявили о разносе Евросоюза Трампом

    Планы Европы по срыву встречи Путина и Трампа раскрыли

    Врач рассказал о ранних признаках бесплодия у мужчин

    Интимная просьба девушки к мужу рассмешила пользователей

    В России поддержали идею ввести базовый доход для граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости