01:27, 13 августа 2025

Правящая партия Грузии опубликовала предвыборный ролик с кадрами украинских руин

Правящая партия Грузии использовала кадры руин Украины в предвыборном ролике
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» опубликовала предвыборный ролик со снятыми на Украине руинами. Видео было выложено на странице партии в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Изображения разрушений на Украине выделены черно-белым цветом с подписью «Нет войне». В противовес им выставляются цветные съемки грузинских достопримечательностей, подписанных фразой «Выбирай мир».

Ролик посвящен предстоящим муниципальным выборам, которые пройдут 4 октября. Схожий подход «Грузинская мечта» применяла и перед парламентскими выборами в прошлом году.

Ранее депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа назвал самых больших врагов Украины — по его мнению, ими являются Латвия, Литва и Эстония. «Они подстрекают украинцев: "Идите, воюйте до последнего украинца, чтобы измотать Россию"», — заявил

