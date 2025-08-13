Правящая партия Грузии использовала кадры руин Украины в предвыборном ролике

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» опубликовала предвыборный ролик со снятыми на Украине руинами. Видео было выложено на странице партии в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Изображения разрушений на Украине выделены черно-белым цветом с подписью «Нет войне». В противовес им выставляются цветные съемки грузинских достопримечательностей, подписанных фразой «Выбирай мир».

Ролик посвящен предстоящим муниципальным выборам, которые пройдут 4 октября. Схожий подход «Грузинская мечта» применяла и перед парламентскими выборами в прошлом году.

Ранее депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа назвал самых больших врагов Украины — по его мнению, ими являются Латвия, Литва и Эстония. «Они подстрекают украинцев: "Идите, воюйте до последнего украинца, чтобы измотать Россию"», — заявил