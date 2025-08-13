Наука и техника
Производитель «Краснополей» нарастил выпуск продукции

«Калашников»: Выпуск военной продукции увеличился в полтора раза
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Концерн «Калашников», который выпускает стрелковое оружие и высокоточные средства поражения, включая снаряды «Краснополь», нарастил выпуск продукции в полтора раза. Об этом компания сообщила в Telegram.

«АО "Концерн "Калашников" по итогам работы за шесть месяцев 2025 года изготовило продукции военного и гражданского назначения на сумму, превышающую на 52 процента значение, полученное за аналогичный период в 2024 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что плановые показатели производства основных дивизионов концерна достигли 100 процентов. В «Калашникове» подчеркнули, что государственные контракты выполняются в полном объеме. Производитель добавил, что в 2025 году продолжается увеличение объемов выпуска военной продукции, а государственный заказ на боевое стрелковое оружие остается на высоком уровне.

В августе гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что мощностей концерна достаточно для выполнения заказа Министерства обороны России по поставкам укороченных автоматов АК-12К и ручных пулеметов РПЛ-20.

    Обсудить
    Все новости