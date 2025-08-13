Пытающийся попасть в Россию поляк пересек вплавь границу и поплатился

ERR: На границе Эстонии был задержан поляк, желавший незаконно попасть в Россию

Пытающийся незаконно попасть в Россию поляк переплыл реку и поплатился. Об этом сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR.

По данным источника, 5 августа на границе Эстонии был задержан 49-летний житель Польши, желавший присоединиться к Российской армии для участия в СВО. Для этого мужчина прибыл из Сербии в страну Прибалтики, приобрел резиновый матрас и на нем отправился вплавь по реке Нарве.

Путешественника задержали и возбудили уголовное дело. 6 августа суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца. «Вступление в армию Российской Федерации косвенно угрожает безопасности Эстонии, а также всех государств-членов Европейского Союза», — подчеркнул главный прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон.

Ранее сообщалось, что европейские страны последовательно перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян с начала 2025 года. Список таких государств уже пополнили Дания, Франция, Чехия, Эстония, Исландия и Норвегия.