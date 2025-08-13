Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:24, 13 августа 2025Путешествия

Пытающийся попасть в Россию поляк пересек вплавь границу и поплатился

ERR: На границе Эстонии был задержан поляк, желавший незаконно попасть в Россию
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пытающийся незаконно попасть в Россию поляк переплыл реку и поплатился. Об этом сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR.

По данным источника, 5 августа на границе Эстонии был задержан 49-летний житель Польши, желавший присоединиться к Российской армии для участия в СВО. Для этого мужчина прибыл из Сербии в страну Прибалтики, приобрел резиновый матрас и на нем отправился вплавь по реке Нарве.

Материалы по теме:
Красная армия: как появилась и какой путь прошла?
Красная армия:как появилась и какой путь прошла?
20 января 2025
«Это же боль для нас!» В Прибалтике вновь сносят мемориалы советским воинам. Почему властям так важно избавиться от них?
«Это же боль для нас!»В Прибалтике вновь сносят мемориалы советским воинам. Почему властям так важно избавиться от них?
12 сентября 2022

Путешественника задержали и возбудили уголовное дело. 6 августа суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца. «Вступление в армию Российской Федерации косвенно угрожает безопасности Эстонии, а также всех государств-членов Европейского Союза», — подчеркнул главный прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон.

Ранее сообщалось, что европейские страны последовательно перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян с начала 2025 года. Список таких государств уже пополнили Дания, Франция, Чехия, Эстония, Исландия и Норвегия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл Зеленскому цели саммита с Путиным

    Муж нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила

    Популярный российский комик женился

    Появились подробности о причине смерти найденных в закрытой квартире российских подростков

    Макрон высказался о новых санкциях против России перед встречей Путина и Трампа

    В МИД раскрыли планы Киева по срыву переговоров Путина и Трампа

    Бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

    Российский фельдшер отправил ребенку непристойное фото

    Отрицавшего Холокост россиянина обвинили в реабилитации нацизма

    Главу World Athletics уличили в нелюбви к россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости