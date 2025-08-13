Раскрыт возраст одного из фигурантов разбойного нападения на отделение почты в Москве

Один из участников разбойного нападения на отделение почты в Москве является 67-летним пенсионером. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, речь идет о Викторе Федькине. Источник РИА сказал, что в конце сентября ему исполнится 68 лет.
Ранее сообщалось об аресте остальных обвиняемых в ограблении столичного почтового отделения.
Разбойное нападение на отделение почты произошло 8 августа в Москве на улице Медиков. Тогда налетчики похитили пять миллионов рублей.