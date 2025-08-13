Бывший СССР
12:26, 13 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыта причина ускорившегося наступления России в ДНР

Полковник Матвийчук: Наступление в ДНР ускорилось благодаря подготовке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия ускорила наступление в ДНР до темпов, сравнимых с началом украинского конфликта, благодаря долгой и тщательной подготовке, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Наши солдаты, офицеры получили массу боевого опыта за это время. Кроме того, операции в ДНР готовились не день и не два. К Покровску, например, подступали в течение года», — напомнил Матвийчук.

По его словам, российские военные долгое время проводили подготовительные операции, накапливали средства, обучали личный состав и занимались демилитаризацией района. Ускоренное наступление, как объяснил полковник, стало возможным благодаря ослаблению обороны противника.

«Мы нанесли удары по самым слабым местам, и произошел прорыв обороны. 10 километров в сутки — это темпы начала украинского конфликта. Полагаю, здесь роль сыграл и накопленный опыт, и продуманная политика. Военные не давали противнику перебрасывать резервы, уничтожали группировки, создавая предпосылки для выполнения боевых задач», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ выбили подразделения противника из села Колодези в Донецкой Народной Республике. Также сообщалось, что российские военные за сутки продвинулись на порядка 10 километров.

