Стало известно о переходе еще одного села в ДНР под контроль Российской армии

Марочко: ВС РФ выбили противника из Колодезей в ДНР

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ выбили подразделения противника из села Колодези в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По информации военного эксперта, штурмовые отряды заняли позиции на западных окраинах населенного пункта на лиманском направлении. Сейчас идут бои за его пределами, также российские бойцы зачищают окрестности села от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военкоры узнали о начале боев за Колодези 6 августа. Таким образом, село удалось зачистить за неделю.

Ранее стало известно, что командование ВСУ в Сумской области обманом отправляет боевые группы на передовую. «Группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками», — отметил источник агентства ТАСС. Как уточнялось, на сумское и харьковское направления были стянуты подразделения более 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, и они несут потери.