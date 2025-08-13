Раскрыта сумма потерь обманутых москвичей

Прокуратура: Обманутые москвичи отдали мошенникам 1320 млн рублей

В московские суды подано 1,3 тысячи исков на общую сумму 1 миллиард 320 миллионов рублей в защиту жертв телефонных аферистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре по итогам заседания коллегии ведомства.

В этом году прокуроры направили 1222 иска о взыскании 869,5 миллиона рублей, которые поступили дропперам, то есть гражданам, чьи счета использовались мошенниками для получения похищенных денег. Еще 126 исков почти на 163 миллиона рублей об оспаривании сделок по продаже квартир или кредитных договоров, заключенных москвичами под влиянием обмана.



Прокурор Москвы Максим Жук поручил подчиненным добиваться установления личностей аферистов и привлекать их к уголовной ответственности, в каждом случае защищать интересы пострадавших.

В пресс-центре МВД России назвали определенные кодовые фразы, которые помогут людям распознать курьеров мошенников.