Раскрыто нежелание американцев пускать Путина на военную базу на Аляске

CNN: Белый дом изначально не хотел пускать Путина на военную базу на Аляске
Белый дом изначально не хотел пускать президента России Владимира Путина на военную базу в Анкоридже на Аляске, где должна пройти возможная встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Как указывает телеканал, в Вашингтоне надеялись «избежать ситуации, когда российский лидер и его свита оказываются на территории американского военного объекта».

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США готовят провокацию на встрече Путина и Трампа и даже могут в тайне разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать на Аляску,

