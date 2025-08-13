Раскрыто нежелание американцев пускать Путина на военную базу на Аляске

CNN: Белый дом изначально не хотел пускать Путина на военную базу на Аляске

Белый дом изначально не хотел пускать президента России Владимира Путина на военную базу в Анкоридже на Аляске, где должна пройти возможная встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Как указывает телеканал, в Вашингтоне надеялись «избежать ситуации, когда российский лидер и его свита оказываются на территории американского военного объекта».

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США готовят провокацию на встрече Путина и Трампа и даже могут в тайне разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать на Аляску,