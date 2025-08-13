Россиянам на «Госуслугах» приходят уведомления о включении в Реестр воинского учета. Что это означает?

Россиянам на «Госуслугах» начали приходить уведомления о включении их данных в Реестр воинского учета. Как уточняется, там будет содержаться информация о выписанных повестках в военкомат.

Подобные сообщения пришли жителям разных регионов страны, включая Москву и Курскую область.

Соответствующее сообщение приходит на привязанную к порталу электронную почту. Также пуш-уведомление может всплыть в «Госуслугах»

Отправителем сообщения указано Минобороны

Как поделились жители страны, которым уже пришли соответствующие письма, рассылка исходит от российского Минобороны.

«Для получения сведений о воинском учете запросите выписку из Реестра воинского учета в личном кабинете Реестра повесток», — указано в письме. По ссылке из него, используя портал «Госуслуги», можно перейти в Реестр повесток.

Там содержатся следующие данные: ФИО, паспортные и другие личные данные. Также указан военкомат, на учете в котором состоит человек, и информация о том, есть ли выписанные на его имя повестки и применены ли в его отношении временные меры.

В Госдуме разъяснили ситуацию

Как объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, соответствующие уведомления связаны с актуализацией баз данных. Такие сообщения получают граждане, находящие в запасе или не состоящие на воинском учете. При этом он заверил, что получение данного письма не означает необходимость проходить воинскую службу.

Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных

Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне

Он добавил, что в военкоматах сохранены данные тех, кто уже прошел срочную службу, а после того как их внесли в новую систему, информацию просто нужно актуализировать. Картаполов разъяснил, что если гражданин отслужил некоторое время назад, то он все равно находится в реестре и должен предоставить необходимые документы.

Уточнять, например, надо такие данные, как смена места работы, получение нового образования, оформление инвалидности и другие. Часть таких сведений можно подтвердить через «Госуслуги».

В 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственного ресурса по воинскому учету. В начале прошлого года сайт электронных повесток в тестовом режиме заработал в Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине. В настоящее время проводится тестирование работоспособности и внедрение системы в других регионах

Включение в реестр не несет никаких последствий

Об этом заявил адвокат коллегии адвокатов города Москвы Максим Мартьянов. Он объяснил, что уведомление носит исключительно информационный характер и говорит лишь о занесении гражданина в реестр.

При этом если в данный реестр будет внесена повестка, то такая ситуация уже повлечет за собой обязательства, так как электронная повестка на сегодняшний день тождественна той, что россияне получают по почте. Уважительными причинами не явиться по повестке в военкомат член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов назвал медицинские основания и основания, связанные с нахождением лица в командировке, а также участие в специальной военной операции и другие. «Это все законодательно прописано. Если у вас есть такая причина, то ваша задача — уведомить об этой уважительной причине», — добавил он.