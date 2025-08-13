В Госдуме объяснили рассылку россиянам уведомлений о воинском учете

Картаполов: Уведомления о воинском учете связаны с актуализацией данных

Уведомления о включении данных в Реестр воинского учета, которые начали приходить россиянам на «Госуслугах», связаны с актуализацией баз данных. Так оповещения объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РБК.

Ранее граждане, приписанные к военкоматам ряда регионов, включая Москву, Подмосковье и Курскую область, получили оповещения на электронную почту. Аналогичное уведомление пришло и корреспонденту «Ленты.ру». В качестве отправителя указано Минобороны России. В письме говорится о необходимости получить сведения о воинском учете в личном кабинете Реестра повесток.

Как разъяснил Картаполов, уведомления, полученные гражданами, находящимися в запасе или не состоящими на воинском учете, не означают необходимость проходить воинскую службу. «Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — сказал он.

По словам депутата, данные тех, кто уже прошел срочную службу, сохранились в военкоматах. Но после того, как их внесли в новую систему, информацию необходимо актуализировать. Так, если человек отслужил несколько лет назад, то он все равно находится в реестре и должен предоставить необходимые документы. «Может быть, он поменял профессию, получил другое образование, чем-то заболел и у него хроническая заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», — подчеркнул Картаполов.

Он добавил, что часть сведений можно подтвердить через «Госуслуги».