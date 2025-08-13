Культура
Тимати заинтересовался льготами для многодетных отцов

Тимати спросил про льготы для многодетных отцов после рождения третьего ребенка
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, спросил про льготы для многодетных отцов после рождения третьего ребенка. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В соцсетях артист попросил подсказать ему, какие есть «бенефиты и льготы для многодетных отцов». Например, можно ли ездить бесплатно на метро. «Дорогие друзья, активно работая над повесткой нашего Главнокомандующего по повышению демографии в стране, я не успеваю прочитать и проконсультироваться с юридической службой», — написал Юнусов.

Ранее стало известно, что возлюбленная рэпера Валентина Иванова родила дочь. Девочке дали имя Эмма. Для 38-летнего рэпера это третий ребенок. У него также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Для Ивановой это первый ребенок.

