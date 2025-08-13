Тимати заинтересовался льготами для многодетных отцов

Тимати спросил про льготы для многодетных отцов после рождения третьего ребенка

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, спросил про льготы для многодетных отцов после рождения третьего ребенка. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В соцсетях артист попросил подсказать ему, какие есть «бенефиты и льготы для многодетных отцов». Например, можно ли ездить бесплатно на метро. «Дорогие друзья, активно работая над повесткой нашего Главнокомандующего по повышению демографии в стране, я не успеваю прочитать и проконсультироваться с юридической службой», — написал Юнусов.

Ранее стало известно, что возлюбленная рэпера Валентина Иванова родила дочь. Девочке дали имя Эмма. Для 38-летнего рэпера это третий ребенок. У него также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Для Ивановой это первый ребенок.