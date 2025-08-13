Спорт
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Суперкубок УЕФА 2025|Финал
Оренбург
Сегодня
16:15 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Локомотив М
Сегодня
18:30 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 2-й тур
Сочи
Сегодня
18:30 (Мск)
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа B. 2-й тур
Екатерина Александрова
Завтра
03:30 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
12:20, 13 августа 2025Спорт

Роднина описала себя фразой «плясать под чужую дудку не планирую»

Депутат Ирина Роднина заявила, что всегда отличалась одиозностью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что всегда отличалась одиозностью. Ее слова приводит Sport24.

«В хоре я не пела, так что плясать под чужую дудку не планирую», — описала Роднина себя. Она посчитала, что каждый должен иметь свою четкую позицию, иначе люди пойдут в общем потоке.

Ранее Роднина высказалась о своей легендарности. Она заявила, что считает себя главной легендой отечественного фигурного катания.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Бывшая фигуристка с 2022-го находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями.

