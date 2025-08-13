Забота о себе
19:27, 13 августа 2025Забота о себе

Россиянам назвали неочевидный провокатор ожирения

Сомнолог Новиков: Систематический недосып способствует развитию ожирения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bianca Castillo / Unsplash

Систематический сон продолжительностью менее семи часов в сутки является неочевидной причиной развития множества болезней, предупредил врач-сомнолог Максим Новиков. Заболевания, связанные с хроническим недосыпом, он назвал россиянам в беседе с «Известиями».

По словам Новикова, одной из наиболее изученных и доказанных является связь недосыпа и ожирения. При хронической нехватке сна, объяснил он, уровень грелина — гормона, стимулирующего аппетит, — повышается, а уровень лептина — гормона насыщения — снижается. Кроме того, недосып повышает уровень инсулина, что способствует отложению жира, особенно в области живота.

Влияет малое количество часов сна и на психику: он не только может быть симптомом депрессии и тревожных расстройств, но и способен выступать их независимым триггером, предупредил врач. Также при недосыпе повышается уровень провоспалительных цитокинов, что способствует развитию атеросклероза, диабета и других заболеваний. Помимо этого, связанные с недостатком сна нарушения ведут к повышению артериального давления и препятствуют нормальному метаболизму.

Ранее врач-сомнолог, эндокринолог Дарья Лебедева назвала главные причины появления головной боли по ночам. По ее словам, подобные проблемы чаще всего объясняются апноэ во сне, бруксизмом или повышенным внутричерепным давлением.

