Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:39, 13 августа 2025Россия

Россиянин лишился половины тела спасения жизни

НТВ: Хирурги в Москве ампутировали пациенту половину тела ради спасения жизни
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alena Kalita / Russian Look / Global Look Press

Столичные хирурги провели сложнейшую и уникальную операцию: 43-летнему мужчине пришлось ампутировать нижнюю часть тела, чтобы он мог жить. Об этом истории рассказали журналисты телеканала НТВ.

В 19 лет мужчина попал в ДТП, после которого оказался прикован к инвалидному креслу — у него парализовало нижнюю часть тела. Спустя год из-за малоподвижности у него развился рак кожи и остеомиелит. Прогнозы врачей были неутешительными. Медики констатировали, что единственным шансом на спасение жизни является ампутация, иначе мужчине оставалась жить максимум три месяца.

После врачебного консилиума в онкоцентре имени Блохина было принято решение провести редчайшую операцию, которую в мире делали всего 70 раз. При этом, по оценкам специалистов, выживает в рамках такой операции лишь каждый третий.

Операция прошла успешно. Сейчас мужчина восстанавливается и уже планирует отправиться с женой на море, вернуться к активной жизни и сесть за руль.

Ранее сообщалось, что внезапно треснувший зуб вызвал едва не стоивший мужчине жизни гнойный абсцесс в мозгу. По словам британца, он собирался в небольшое автопутешествие, когда почувствовал сильную головную боль. Врачи пришли к выводу, что воспалительный процесс произошел из-за треснувшего зуба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    Россиянин лишился половины тела спасения жизни

    Женщина после рождения внука догадалась о страшной тайне дочери

    Россиянам назвали оптимальную частоту секса

    В Британии назвали возможный итог встречи Путина и Трампа

    В США поезд с опасным грузом сошел с рельсов

    На Западе уточнили место встречи Путина и Трампа

    Учительница занялась сексом с 11-летним школьником и обвинила его в приставаниях

    Индия заявила об «изменившей правила игры» российской С-400

    Удар молнии убил табун лошадей в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости