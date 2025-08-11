Внезапно треснувший зуб вызвал едва не стоивший мужчине жизни гнойный абсцесс в мозгу

NHS: Из-за треснувшего зуба у 61-летнего британца развился абсцесс мозга

Из-за внезапно треснувшего зуба у 61-летнего жителя Великобритании Грэма Белла развился абсцесс мозга, что едва не стоило ему жизни. Его история опубликована на сайте Уолтонского центра неврологии и нейрохирургии Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS).

По словам британца, он собирался в небольшое автопутешествие, когда почувствовал сильную головную боль. Его жена Сью обратила внимание на то, что у супруга странно перекосилось лицо, поэтому срочно отвезла его в больницу. Чтобы исключить инсульт, врачи сделали Беллу МРТ, показавшее, что у него в мозгу образовался абсцесс размером три сантиметра. Хирурги провели ему экстренную операцию, чтобы откачать скопившийся гной.

Мужчина быстро пошел на поправку, но спустя несколько дней его состояние резко ухудшилось — анализы показали, что из-за инфекции началось заражение крови. «Меня срочно отвезли в операционную, чтобы снова дренировать абсцесс, и дали большие дозы антибиотиков, чтобы помочь справиться с инфекцией. Врачи пытались понять, что происходит, и обнаружили, что причиной абсцесса в мозгу стал треснувший зуб», — рассказал он.

Белл очень удивился выводам медиков, поскольку ничто не указывало на воспалительный процесс. У него не было боли или отека во рту, а сам зуб не болел.

После операции и лечения антибиотиками абсцесс прошел. Однако в результате инфекции у мужчины появились проблемы с передвижением и речью. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.

Ранее врач-ортодонт Ирина Буторина назвала скрытую причину головной боли. По ее словам, хроническая мигрень и напряжение в челюстях могут возникать из-за зубов мудрости.