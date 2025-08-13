Экономика
19:05, 13 августа 2025Экономика

Россиянин обманом лишил пожилую родственницу дома и двух квартир

Петербуржец обманом лишил пожилую родственницу дома в Репино и двух квартир
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Петербурга обманом лишил пожилую родственницу дома и двух квартир. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщило РИА Новости.

В полицию обратилась 78-летняя женщина, которая заявила, что стала жертвой обмана своего родственника. По ее словам, тот оставил ее без дома, расположенного в поселке Репино, а также двух квартир на проспекте Маршала Жукова и улице Маяковского. Общую сумму ущерба, нанесенного пенсионерке, оценили почти в 34 миллиона рублей. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленника ищут.

Ранее в этот же день стало известно, что в Самаре следователь завладела квартирой семьи и прожила в ней три года, пока шли судебные разбирательства.

