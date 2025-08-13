Россиянин сбыл оружие и взрывчатку иностранцам

В Белгородской области в отношении мужчины возбудили дело о госизмене

В Белгородской области в отношении местного жителя возбудили дело о государственной измене и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина по заданию кураторов запрещенной в России украинской террористической организации сбывал огнестрельное оружие и взрывные устройства иностранному государству.

Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена»), части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), пунктов «а, в» части 3 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и пунктов «а, в» части 5 и части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Россиянину грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что бывший ефрейтор-контрактник из Челябинска продал за 80 долларов Вооруженным силам Украины секретную информацию и фото.