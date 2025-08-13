Россиянин совершил ошибку в бане и попал в реанимацию

Житель Екатеринбурга совершил ошибку в бане и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Речь идет о горожанине, который перепутал ведра, в одном из которых была горячая вода, а в другом — холодная. Вероятно, он окатил себя кипятком.

В больницу россиянин поступил в шоковом состоянии и с развивающейся ожоговой болезнью. У него был выявлен ожог 31 процента поверхности тела. Через две недели мужчина смог вернуться к работе — к этому времени врачи удалили ему все омертвевшие ткани.

Ранее в Нижегородской области мужчина заживо сварился в кипятке, упав в яму. Виновными в случившемся были признаны технический директор и главный инженер коммуникационной компании. Суд приговорил их к полутора годам принудительных работ.