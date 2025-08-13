Россия
16:18, 13 августа 2025

Россиянка рассказала о пяти днях в роддоме в условиях антисанитарии

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Жительница Благовещенска провела пять дней в роддоме в условиях антисанитарии и хамского отношения персонала. Ее историю публикует «Газета.Ru»

Со слов россиянки, мыться беременным приходилось в прокуренной душевой, которая находится в подвальном помещении, под ледяной водой. Она рассказала, что в больнице установлен бойлер, но горячей воды хватает максимум на несколько человек.

«Все остальные вынуждены будут мыться в ледяной воде (...) Пожаловалась мужу и сказала, что на следующий день все сниму на видео — всю обстановку. И в этот день вода была как лед. Я сначала встала под эту ледяную воду, потом поняла, что не смогу терпеть этот холод (...) Девочки говорят, что многие застудили грудь после того, как мылись там», — отметила она.

Женщина также рассказала о протекающем потолке в медицинском учреждении и проблемах с питанием. Она отметила, что из-за установленного расписания приема пищи и меню, в состав которого могли входить только хлеб, гречка и чай, многим приходилось питаться чипсами и шоколадками, которые продают в вендинговом аппарате, установленном в отделении.

«Мне просто хотелось бежать из этого роддома. Я очень непривередливый человек, но сидеть голодной в абсолютной антисанитарии, мыться в ледяной воде (...) Я чуть в депрессию не впала за несколько дней», — заключила россиянка.

Ранее сообщалось, что в читинском роддоме рожениц накормили огурцами с пола. Главврач Елена Фалько обвинила в случившемся работников предприятия, организующего питание.

