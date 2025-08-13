Путешествия
14:30, 13 августа 2025Путешествия

Россиянка в коротких шортах прошлась с ребенком по улице в Сочи и вызвала споры в сети

Алина Черненко

Россиянка в откровенной одежде прошлась с ребенком по улице в Сочи и попала на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале «Краснодар и край».

На размещенных в сети кадрах девушка в коротких шортах поднимается по лестнице, держа за руку мальчика с надувным кругом. В подписи к ролику указано, что молодая мама возвращается с ребенком с пляжа российского курортного города.

Видео вызвало жаркие споры в сети. Некоторых пользователей возмутил внешний вид отдыхающей. «Мама ищет папу для ребенка. Ловля на живца», Ну, как-то некультурно. Нужно знать место и время, где такие шорты носить», «Своими прелестями пусть у зеркала любуется. Поверьте, ребенку это точно не нужно», — написали они.

Другие же комментаторы встали на сторону девушки и отметили, что ничего постыдного в ее образе нет.

«Вот у людей жизнь скучная, что они чужие попы снимают», «Да пусть ходят. А где еще ходить? Там нельзя, там запрещено… Хоть на девок посмотреть», «Она не голая. Это ее дело, как одеваться», — заключили юзеры.

Ранее две полуголые туристки прошлись по улицам Сочи, попали на видео и вызвали гнев в сети. Часть пользователей раскритиковала вызывающий образ героинь ролика.

