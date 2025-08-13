Силовые структуры
15:53, 13 августа 2025

Россиянка вколола плачущему младенцу сильнодействующий препарат

СК: Мать из Бурятии убила младенца уколами препарата от тромбоза
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: elenavolf / Shutterstock / Fotodom  

Следователи предъявили обвинение матери из Улан-Удэ, которая вколола своему двухмесячному ребенку сильнодействующий препарат. Малыш не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Бурятии.

Все произошло в октябре 2024 года. По предварительным данным, женщина разозлилась на плачущего младенца, избила, а затем неоднократно вколола ему в голову сильное лекарство. Спустя некоторое время ребенок перестал дышать, а его мать попыталась спрятаться у знакомого. Как уточняет Telegram-канал Babr Mash, в шприце находился препарат от тромбоза.

В ходе допроса женщина пыталась объяснить свои действия состоянием аффекта и послеродовой депрессией, однако экспертиза опровергла это. В ближайшее время расследование дела завершится, а материалы поступят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Березниках Пермского края новорожденного выбросили с балкона.

