Россиянка вколола плачущему младенцу сильнодействующий препарат

СК: Мать из Бурятии убила младенца уколами препарата от тромбоза

Следователи предъявили обвинение матери из Улан-Удэ, которая вколола своему двухмесячному ребенку сильнодействующий препарат. Малыш не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Бурятии.

Все произошло в октябре 2024 года. По предварительным данным, женщина разозлилась на плачущего младенца, избила, а затем неоднократно вколола ему в голову сильное лекарство. Спустя некоторое время ребенок перестал дышать, а его мать попыталась спрятаться у знакомого. Как уточняет Telegram-канал Babr Mash, в шприце находился препарат от тромбоза.

В ходе допроса женщина пыталась объяснить свои действия состоянием аффекта и послеродовой депрессией, однако экспертиза опровергла это. В ближайшее время расследование дела завершится, а материалы поступят в суд для рассмотрения по существу.

