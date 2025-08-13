Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 13 августа 2025Силовые структуры

Вскрылись жестокие подробности расправы над новорожденным в российском регионе

Убитого в Березниках новорожденного выбросили с балкона
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Березниках Пермского края новорожденного выбросили с балкона. Жестокие подробности раскрывает РИА Новости со ссылкой на источник.

По предварительным данным, 16-летняя мать родила ребенка в туалете, после чего поспешила от него избавиться. Был ли ребенок жив в тот момент, когда мать сбросила его с высоты, неизвестно — это покажет назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Сообщается, что отцом младенца может быть 14-летний юноша. Он был с матерью-девятиклассницей в отношениях.

Новорожденного без признаков жизни нашли вечером 12 августа под окнами многоэтажки на улице Мира. Информацию о произошедшем подтвердили в региональном Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    Названа возможная причина гибели бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в возрасте 50 лет

    В Европе предупредили о провокации Украины перед саммитом на Аляске

    Украина ударила по российским объектам из РСЗО HIMARS и девятью авиабомбами

    Стали известны подробности о планах запретить в России иранскую тонировку

    Производитель «Краснополей» нарастил выпуск продукции

    Россияне бросились покупать жилье онлайн

    Находящегося на линии соприкосновения бойца СВО внезапно лишили выплат

    МИД России предупредил Баку о последствиях возможных поставок оружия Киеву

    Вскрылись жестокие подробности расправы над новорожденным в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости