Вскрылись жестокие подробности расправы над новорожденным в российском регионе

Убитого в Березниках новорожденного выбросили с балкона

В Березниках Пермского края новорожденного выбросили с балкона. Жестокие подробности раскрывает РИА Новости со ссылкой на источник.

По предварительным данным, 16-летняя мать родила ребенка в туалете, после чего поспешила от него избавиться. Был ли ребенок жив в тот момент, когда мать сбросила его с высоты, неизвестно — это покажет назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Сообщается, что отцом младенца может быть 14-летний юноша. Он был с матерью-девятиклассницей в отношениях.

Новорожденного без признаков жизни нашли вечером 12 августа под окнами многоэтажки на улице Мира. Информацию о произошедшем подтвердили в региональном Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело.