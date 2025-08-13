Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:32, 13 августа 2025Силовые структуры

СК начал проверку после инцидента с засасыванием девочки в бассейне в Москве

В Москве СК начал проверку после того, как девочку засосало в трубу бассейна
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В Москве следователи начали проверку после того, как 12-летнюю девочку засосало в трубу бассейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Следователи организовали проверку по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным следствия, ЧП произошло 12 августа в одном из бассейнов, расположенных на улице Аллея Витте. Там 12-летняя девочка нырнула и в этот момент ее волосы попали решетку, которая находилась в нижней части бассейна. Потерпевшая не смогла самостоятельно выбраться. Спасатель и ее мать оказали ей помощь. Сейчас пострадавшая госпитализирована.

Ранее сообщалось, что девочка едва не утонула после погружения в открытый бассейн: ее волосы затянуло в трубу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    Россиянам назвали способы защиты аккаунта на «Госуслугах»

    Раскрыто местонахождение офшоров Зеленского

    В ЕС обрадовались улучшению отношения со стороны Трампа

    Командир «Азова» уличил Генштаб ВСУ в обмане

    Недетская игра с оружием российских подростков обернулась трагедией

    В США раскрыли детали «Золотого купола» Трампа

    ВСУ приступили к перегруппировке в Сумской области

    На Украине раскрыта коррупционная схема с участием окружения Зеленского

    СК начал проверку после инцидента с засасыванием девочки в бассейне в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости