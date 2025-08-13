СК начал проверку после инцидента с засасыванием девочки в бассейне в Москве

В Москве следователи начали проверку после того, как 12-летнюю девочку засосало в трубу бассейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Следователи организовали проверку по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным следствия, ЧП произошло 12 августа в одном из бассейнов, расположенных на улице Аллея Витте. Там 12-летняя девочка нырнула и в этот момент ее волосы попали решетку, которая находилась в нижней части бассейна. Потерпевшая не смогла самостоятельно выбраться. Спасатель и ее мать оказали ей помощь. Сейчас пострадавшая госпитализирована.

