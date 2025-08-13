Россия
22:11, 12 августа 2025

Волосы 12-летней девочки затянуло в подводную трубу бассейна в Москве

В Москве 12-летняя девочка нырнула в бассейн и ее волосы попали в трубу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey /news.ru / Global Look Press

В российской столице 12-летняя девочка едва не утонула после погружения в открытый бассейн: ее волосы затянуло в трубу. Об этом инциденте сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, случай произошел в развлекательном комплексе на улице Аллея Витте. Ребенок не смог самостоятельно выбраться, когда волосы попали в трубу, расположенную в нижней части бассейна. Некоторое время она пробыла под водой.

На помощь пришла мама и сотрудники комплекса, уточнили в прокуратуре. Пострадавшую осмотрели врачи и доставили в медицинское учреждение.

В Зюзинской межрайонной прокуратуре взяли ситуацию под контроль. Сотрудники установят все обстоятельства произошедшего, в том числе и проверят надлежащее обеспечение безопасности оказываемых услуг, заключили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что туристка отправилась на отдых в Европу, искупалась в бассейне и не выжила. Во время купания в плавательном комплексе гостиницы женщина почувствовала слабость и не смогла самостоятельно выбраться из воды.

