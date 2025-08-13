Силовые структуры
11:30, 13 августа 2025Силовые структуры

Следователи проверят оскорблявшее российских военных интернет-сообщество

СК: В ХМАО проверят интернет-сообщество с оскорблениями военных СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в отношении организаторов интернет-сообщества, где оскорбляли российских военных. Об «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Несколько месяцев администраторы канала за деньги публиковали сведения, унижающие честь и достоинство бойцов специальной военной операции (СВО). Граждане жаловались на группу, но безрезультатно.

Теперь следователи организовали процессуальную проверку. Она поставлена на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики оштрафовал глухонемого мужчину по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России.

