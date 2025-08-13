Экономика
12:20, 13 августа 2025Экономика

В Госдуме попросили запретить покупку иностранной сельхозтехники

Forbes: Депутаты ГД попросили ввести заградительные пошлины для сельхозтехники
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы Юлия Оглоблина, Сергей Морозов и Мария Василькова в письме премьер-министру Михаилу Мишустину попросили правительство ввести заградительные пошлины на импорт сельскохозяйственной техники, так как отечественные производители проигрывают конкуренцию иностранным компаниям, в основном китайским, и все глубже проваливаются в кризис. Об этом со ссылкой на пресс-службу Васильковой сообщает Forbes.

Авторы инициативы указывают, что в первом полугодии продажи российской сельхозтехники рухнули на 30 процентов, при этом в закупках растет доля иностранных и белорусских брендов. Если ситуацию не исправить, производителям придется останавливать производство и подавать на банкротство.

Во втором полугодии российские заводы уже начали вводить неполную рабочую неделю и уходить в простой, поскольку склады переполнены нераспроданной техникой.

Вместе с тем депутаты отмечают, что аграрии сильно нуждаются в новом оборудовании, но не могут его себе позволить из-за обрушения доходов и снижения доступности льготного финансирования. Чтобы поддержать фермеров, предлагается отменить до 2027 года вывозные таможенные пошлины на зерновые, поставляемые за пределы стран Таможенного союза.

Также авторы предложения считают необходимым увеличить государственную поддержку производителей сельхозтехники через скидки и субсидии, снизить наценку в рамках лизингового финансирования и профинансировать trade-in для аграриев, в рамках которого они могут обменять с доплатой старую импортную на новую отечественную технику.

Заместитель президента РАН Петр Чекмарев считает, что Россия может стать зависимой от импорта сельскохозяйственной техники уже к 2026 году, если власти не примут срочных мер поддержки производителей.

Ранее сельхозпроизводители предупредили, что из-за сложностей покупки новой техники возникает угроза потери части урожая. Из-за поломок и простоев сроки сева сдвигаются, уборка растягивается, удобрения и средства защиты растений вносятся хуже, и процесс имеет накопительный эффект.

    Все новости