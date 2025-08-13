Экономика
16:28, 13 августа 2025Экономика

Стал известен самый дорогой нефтегазовый бренд мира

Кирилл Луцюк

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Самым дорогим нефтегазовым брендом в мире осталась британско-нидерландская компания Shell. Об этом сообщил телеканал «Известия».

Отмечается, что за год это предприятие подешевело на десять процентов, до 45,4 миллиарда долларов, но тем не менее смогло удержать за собой первое место, на котором компания располагается уже 11 лет подряд. Вторая позиция досталась саудовской Saudi Aramco, которая стоит 41,7 миллиарда долларов, а третья — китайской нефтегазовой компании PetroChina. Последнюю оценили в 33,3 миллиарда долларов.

Четвертое место досталось еще одной компании из КНР — Sinopec. Данный бренд стоит почти 30 миллиардов долларов. На пятую позицию вырвалась американская ExxonMobil со стоимостью 23,6 миллиарда долларов.

В конце июня статус самой дорогой компании мира в очередной раз себе обеспечила Nvidia. На тот момент ее котировки выросли на 4,33 процента, до 154,31 доллара, а капитализация достигла 3,76 триллиона долларов.

