13:05, 13 августа 2025Бывший СССР

Стала известна судьба решения по итогам Стамбульских переговоров

МИД России: Киев не дал ответа по созданию рабочих групп после Стамбула
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости / POOL

Киев не дал ответа по созданию рабочих групп после переговоров в Стамбуле. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Формального ответа от Киева пока не получили (...) Но в ходе контактов эти вопросы обсуждаются», — заявил дипломат.

23 июля третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Турции. В среду вечером в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав делегаций России и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение Москвой и Киевом гуманитарных тем и предложение Москвы создать группу для работы в онлайн-режиме следует оценивать позитивно.

