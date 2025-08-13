Стала известна судьба решения по итогам Стамбульских переговоров

МИД России: Киев не дал ответа по созданию рабочих групп после Стамбула

Киев не дал ответа по созданию рабочих групп после переговоров в Стамбуле. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Формального ответа от Киева пока не получили (...) Но в ходе контактов эти вопросы обсуждаются», — заявил дипломат.

23 июля третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Турции. В среду вечером в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав делегаций России и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение Москвой и Киевом гуманитарных тем и предложение Москвы создать группу для работы в онлайн-режиме следует оценивать позитивно.